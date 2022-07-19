Китай погрожує США в разі візиту Пелосі на Тайвань

Липень, 19 в 17:54

Китай пригрозив дати “рішучу та сильну” відповідь на будь-який візит до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Financial Times раніше повідомляв, що Пелосі планує очолити делегацію для візиту на Тайвань наступного місяця.

Речник МЗС Чжао Ліцзянь у вівторок, 19 липня, заявив, що цей візит матиме “серйозний вплив” на американсько-китайські зв’язки. Аналогічне попередження Пекін давав перед анонсованим візитом Пелосі на Тайвань у квітні. Але тоді вона захворіла на Covid-19 та скасувала поїздку.

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— Китай рішуче виступає проти цього, оскільки це матиме серйозний вплив на політичну основу двосторонніх відносин. Якщо США будуть наполягати на тому, щоб піти неправильним шляхом, Китай вживе рішучих і жорстких заходів для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. Усі наслідки цього ляжуть на плечі США, — сказав Чжао під час брифінгу в Пекіні.

Жоден чинний спікер Палати представників США не відвідував Тайвань з часу візиту на острів у 1997 році Ньюта Гінгріча.

Китай регулярно протестує проти візиту іноземних чиновників до Тайбею, нарікаючи на порушення дипломатичних угод. Пекін вважає острів своєю територією і таким чином намагається уникнути офіційного визнання Тайваню.

Сі Цзіньпін намагається чинити тиск на лідера Тайваню Цай Ін Вень через її відмову визнати, що обидві сторони є частинами “єдиного Китаю”.

У вівторок віцепрезидент Європейського парламенту Нікола Бір розпочав триденний візит до Тайбею, очоливши найвищу законодавчу делегацію ЄС, яка відвідала Тайвань. Після прибуття Бір сказала журналістам, що “сім’я демократій” має підтримати Тайвань після придушення Китаєм опозиції Гонконга та вторгнення Росії в Україну.

Речник МЗС Китаю Чжао заявив, що дії Європарламенту “отруїли атмосферу” відносин між ЄС і Китаєм. Однак Bloomberg пише, що ускладнила зміцнення відносин Китаю та ЄС саме відмова Пекіна засудити вторгнення РФ в Україну. Після цього європейські лідери не відповіли на запрошення Сі зустрітися з ним пізніше цього року в Пекіні.