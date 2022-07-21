Липень, 21 в 13:16

У четвер, 21 липня, на автозаправних станціях (АЗС) у Польщі знизилися ціни на всі види пального – бензин, дизпаливо та автогаз.

Зокрема, бензин марки А-95 сьогодні можна в середньому купити за ціною 7,30 злотих/літр (45,5 грн за курсом Національного банку України станом на 21 липня). Днем раніше це пальне коштувало 7,35 злотих за літр.

Вартість бензину марки А-98 знизилася до 8,02 злотих/літр (49,98 грн) з 8,07 злотих за літр напередодні.

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Також дещо знизилася середня вартість дизельного палива – до 7,54 злотих/літр (46,98 грн) з 7,55 злотих/літр у середу.

Здешевшав і преміальний дизель: сьогодні літр можна в середньому придбати за ціною 7,52 злотих (46,9 грн). Днем раніше це пальне коштувало 7,55 злотих/літр.

Середня вартість автогазу (LPG) знизилася до 3,35 злотих за літр (20,9 грн) з 3,37 злотих/літр днем раніше.

Ціни на пальне в Польщі можуть відрізнятися залежно від воєводства. Наприклад, середня вартість бензину А-95 коливається від 6,83 злотих/літр (42,6 грн) у Лодзинському воєводстві до 7,56 злотих/літр (47,1 грн) у Великопольському воєводстві.

Середні ціни на бензин А-98 найнижчі у Люблінському воєводстві (7,07 злотих/літр, або 44,1 грн), а найвищі – у Великопольському воєводстві (8,32 злотих/літр, або 51,8 грн).

Літр дизпалива найменше коштує в Поморському воєводстві (7,42 злотих/літр, або 46,2 грн), а найбільше – у Великопольському воєводстві (7,68 злотих/літр, або 47,9 грн).

Вартість пального в Україні

Середня ціна на бензин А-95 в Україні 21 липня зросла на 6 коп. Найдешевше його можна купити за ціною 48,90 грн за літр.

Дизпальне та бензин A-92 здешевшали – на 39 коп. та 10 коп. відповідно.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl