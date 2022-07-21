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Пелосі – Блінкену: Назвіть Росію державою-терористом, інакше це зробить Конгрес

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ненсі Пелосі
Фото: Depositphotos

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена з посланням, в якому закликала оголосити Росію державою – спонсором тероризму, інакше це зробить Конгрес.

Про це пише видання Politico.

За даними двох джерел, раніше на цьому тижні відбулася телефонна розмова між Пелосі та Блінкеном, під час якої спікер Палати представників висловила свій заклик.

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Представники Держдепартаменту та офісу Пелосі відмовилися від коментарів щодо тієї розмови.

Зазначається, що держсекретар має право оголосити іншу країну державою – спонсором тероризму. Але у Конгресі кажуть, що законодавці можуть ухвалити закон про оголошення країни спонсором тероризму без участі Держдепартаменту.

– Немає жодних юридичних причин, через які Конгрес не міг би ухвалити закон, який фактично визначає Росію як державу, яка підтримує тероризм. Але ухвалення закону Конгресом, очевидно, є складнішим шляхом, ніж рішення держсекретаря, — сказав помічник Пелосі.

Сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь у травні внесли законопроєкт, який визнає, що Росія бере участь у терористичних актах, але в основному він закликає держсекретаря Блінкена оголосити про це офіційно.

Аналогічну резолюцію також було внесено до Палати представників.

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В СБУ повідомляли, що російські підрозділи, які навесні цього року захопили об’єкти Чорнобильської АЕС та контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня, вчинили акт ядерного тероризму.

Джерело: Politico
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