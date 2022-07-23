Польща передала ЗСУ чергову велику партію бойових машин піхоти БМП-1
Уряд Польщі передав Збройним силам України чергову велику партію бойових машин піхоти БМП-1. Про це повідомляють іноземні видання.
Польща є однією з небагатьох країн, що передають Україні БМП-1. Загалом після початку повномасштабної війни країна вже поставила понад 100 одиниць таких машин для потреб ЗСУ.
BREAKING:
Poland has donated another large batch of BMP-1 Infantry Fighting Vehicles to the Ukrainian Army.
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— Visegrád 24 (@visegrad24) July 22, 2022
БМП-1 — це серійна бойова броньована гусенична машина, здатна плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності, а також для сумісних дій з танками у бою.
Україна, крім радянських та українських модифікацій, отримала як військову допомогу BWP-1 від Польщі, BVP-1 і Pbv 501A від Чехії.