Польща передала ЗСУ чергову велику партію бойових машин піхоти БМП-1

Уряд Польщі передав Збройним силам України чергову велику партію бойових машин піхоти БМП-1. Про це повідомляють іноземні видання.

Польща є однією з небагатьох країн, що передають Україні БМП-1. Загалом після початку повномасштабної війни країна вже поставила понад 100 одиниць таких машин для потреб ЗСУ.

