Липень, 23 в 7:10

Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США не готові передати Україні ракети ATACMS для систем HIMARS, які стріляють на 300 кілометрів.

Про це Салліван сказав на форумі з безпеки Аспенського інституту.

За словами радника, президент США Джо Байден не готовий передавати Україні певне озброєння через побоювання щодо загрози Третьої світової війни.

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– Він (Байден – Ред.) вважає, що ключова мета США — робити все необхідне, щоб підтримувати та захищати Україну. Але є й інша ключова мета — зробити так, щоб ми не дійшли до ситуації, у якій наближаємось до Третьої світової війни, — зауважив Салліван.

Нагадаємо, що Олексій Резніков, очільник Міністерства оборони, раніше наголошував, що Збройним силам для ефективного стримування армії РФ потрібно щонайменше 50 артилерійських систем HIMARS та M270, а для ефективного контрнаступу — близько 100 таких РСЗВ.

Раніше у Білому домі повідомили, що США виділять Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму $175 млн. Гроші підуть на постачання озброєння та навчання українських військовослужбовців.

Спікер Білого дому Джон Кірбі повідомив, що до пакета військової допомоги увійшли ще п’ять РСЗВ HIMARS та ракети до них, 580 дронів Phoenix Ghost.