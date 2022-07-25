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У Японії вивергся вулкан Сакурадзіма: оголошено найвищий рівень небезпеки

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Сакурадзіма
Фото: Depositphotos

На острові Кюсю, що на заході Японії, 24 липня сталося виверження вулкана Сакурадзіма. Інформації про жертв або пошкодження наразі немає, проте на острові оголошено найвищий (п’ятий) рівень небезпеки.

Про це повідомило Японське метеорологічне агентство (JMA). На записах камери спостереження агентства було видно хмару диму або попелу, що піднімається з вулкана.

Вулканічні камені падали на відстані 2,5 км від вулкана. Деяким районам рекомендували евакуюватися. Наразі відомо про 51 евакуйованого місцевого жителя.

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Сакурадзіма

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Зазначимо, що приблизно за 50 км від вулкана розташована атомна станція Сендай. Ядерні регулятори заявили, що там також не було виявлено жодних порушень.

Сакурадзіма має статус активного вулкана під помаранчевим (третім) рівнем небезпеки. До 2022 року останнє велике виверження було зафіксовано у 2013 році. Тоді попіл піднявся на 5 тис. метрів у висоту.

Вулкан сформувався гігантським виверженням близько 22 тис. років тому. Потоки його лави 1914 року спричинили сполучення колишнього острова із півостровом Осумі. Виверження 1914 року було найпотужнішим у Японії у ХХ столітті.

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Джерело: CNN
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