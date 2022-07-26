Липень, 26 в 14:21

Рада Європейського Союзу продовжила дію економічних санкцій, які запровадили проти Росії через вторгнення в Україну у 2014 році, на шість місяців.

Обмеження діятимуть до кінця січня 2023 року.

Економічні санкції, дію яких продовжив Європейський Союз, вперше були запроваджені у 2014 році у відповідь на дії РФ, що дестабілізують ситуацію в Україні.

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Але їх значно розширили після того, як 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої країни.

Наразі санкції ЄС проти РФ передбачають широкий спектр секторальних заходів, серед яких обмеження щодо фінансів, енергетики, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

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У Раді ЄС нагадали, що, крім економічних санкцій, Євросоюз запровадив щодо РФ різні види заходів у відповідь на дестабілізаційні дії Росії проти України.

До них належать обмеження економічних відносин з Кримом та містом Севастополь, а також із “ДНР” та “ЛНР”, індивідуальні обмежувальні заходи, що передбачають заморожування фінансових активів та заборону на поїздки до Євросоюзу щодо фізичних та юридичних осіб.

Джерело: Рада ЄС