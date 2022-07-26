Липень, 26 в 18:13

Одна із найстаріших радниць прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, яка відповідала за соціальну інтеграцію, Жужа Хегедюс подала у відставку з посади.

Сама Жужа Хегедюс підтвердила це угорському виданню hvg.hu та додала, що надіслала листа Віктору Орбану.

У листі колишня радниця написала, що шкодує, що їй довелося розірвати зв’язки з Орбаном через нещодавню скандальну заяву.

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Вона зазначила, що її робота останнім часом ускладнилася через “неліберальний поворот” політики угорського прем’єра.

– Однак після виголошення такої промови, яка суперечила всім моїм основним цінностям, у мене не залишилося вибору: хоча ви ніколи не обмежували мою повну свободу у своєму початковому запрошенні (на посаду, – Ред.), тепер я повинна розлучитися з вами публічно через те, що було сказано в Тушваньоші, – сказала Жужа Хегедюс у листі до Орбана.

Нещодавні слова Віктора Орбана на заході в Тушваньоші викликали скандал. Прем’єр-міністр сказав тоді про те, що угорці “не є змішаною расою” і “не хочуть ставати змішаною расою”.

Жужа Хегедюс також назвала промову угорського прем’єра відкрито расистською і “такою, яка сподобалася б навіть Геббельсу”. За її словами, вона “у найгірших кошмарах не могла уявити”, що Віктор Орбан зайде настільки далеко.

Радниця завершила свій лист про відставку словами: “Я дуже сподіваюся, що, хоч би що це було, ця мова в Тушваньоші, яка радує навіть найбільш расистських расистів, була просто зривом”.

Вона також висловила сподівання, що в майбутньому Віктор Орбан зможе повернутися до позицій, які можна було б назвати автократичними чи радикально антиєвропейськими/антимігрантськими, щоб таким чином “змити з себе, принаймні, для вкрай правих у Західній Європі, звинувачення прем’єр-міністра, який відкрито пропагує расистську політику”.

Нагадаємо, у суботу 23 липня Орбан виступив із годинною програмною промовою про його бачення сучасного світу та місця Угорщини у ньому.

Прем’єр Угорщини виступив проти “змішування” рас, спровокувавши обурення угорських опозиційних та європейських політиків.

Джерело: HGV