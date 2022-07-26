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Україна звернеться до США з проханням надати “газовий лендліз”

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Транзит газу
Фото: Depositphotos

Уряд ухвалив звернення до США щодо надання “газового лендлізу” для стабільного проходження опалювального сезону. Україна готується до найскладнішої зими та намагається знайти всі можливі засоби, щоб бути готовою до будь-якого розвитку ситуації.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. За його словами, підтримка союзників допомагає утримувати економіку України на стабільному рівні.

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– Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває. І в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв. Безперечно, підтримка союзників сьогодні — це один із двох основних стовпів економічної стабільності України. Другий ключовий елемент — це працююча економіка, – переконаний він.

Він зазначив, що Європейський інвестиційний банк погодив виділення Україні €1,6 млрд, з яких €1 млрд вже планують надати. Ці кошти спрямують на підготовлення до опалювального сезону, відновлення пошкоджених об’єктів постачання електрики, води та тепла.

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