Україна звернеться до США з проханням надати “газовий лендліз”

Липень, 26 в 17:41

Уряд ухвалив звернення до США щодо надання “газового лендлізу” для стабільного проходження опалювального сезону. Україна готується до найскладнішої зими та намагається знайти всі можливі засоби, щоб бути готовою до будь-якого розвитку ситуації.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. За його словами, підтримка союзників допомагає утримувати економіку України на стабільному рівні.

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– Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває. І в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв. Безперечно, підтримка союзників сьогодні — це один із двох основних стовпів економічної стабільності України. Другий ключовий елемент — це працююча економіка, – переконаний він.

Він зазначив, що Європейський інвестиційний банк погодив виділення Україні €1,6 млрд, з яких €1 млрд вже планують надати. Ці кошти спрямують на підготовлення до опалювального сезону, відновлення пошкоджених об’єктів постачання електрики, води та тепла.