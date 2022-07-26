Липень, 26 в 12:00

Країни-члени Євросоюзу погодили екстрений план скорочення споживання газу, який повинен пом’якшити наслідки можливого повного припинення імпорту блакитного палива з Росії.

Про це, зокрема, інформує німецьке видання Spiegel з посиланням на дані інформаційного агентства DPA.

Як відомо, Москва цілеспрямовано використовує свої газові запаси як засіб шантажу та тиску на Європу, особливо після початку повномасштабної війни в Україні. У зв’язку з цим Євросоюз напрацював надзвичайний план, побоюючись повного припинення Росією поставок природного газу під час опалювального сезону.

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За даними ЗМІ, він передбачає добровільне скорочення державами-членами ЄС споживання газу на 15% у період з 1 серпня 2022 року до квітня 2023 року. Саме таку схему рекомендувала Європейська комісія, інформує DPA з посиланням на дипломатів.

У погодженому плані передбачена можливість ініціювання сигналу тривоги ЄС у разі серйозних перебоїв з постачанням, а також обов’язкові цілі економії газу.

Водночас держави Євросоюзу погодили пом’якшену версію плану порівняно з тією, яку пропонувала Єврокомісія. Йдеться про низку винятків для тих країн-членів, котрі не підключені до газових мереж ЄС: Мальти, Кіпра та Ірландії. Згідно з планом, ці держави не будуть зобов’язані економити газ, доки вони не підключені до газової мережі іншої країни-члена ЄС.

Окрім цього, обов’язок економити блакитне паливо можуть послаблювати за певних обставин: наприклад, у разі заповнення газових сховищ, дефіциту електроенергії, а також промислового використання газу як сировини.

Від обов’язкової економії газу можуть звільнити деякі галузі, наприклад, металургію та хімічну промисловість. Крім того, під час узгодження плану члени ЄС відмовилися від норми щодо надання Єврокомісії повноважень накладати обов’язкові газові обмеження на країни без їхньої згоди.

Пропозиція Єврокомісії щодо обов’язкових цільових показників заощадження газу потребуватиме схвалення 15 із 27 країн-членів ЄС. Разом вони повинні становити не менше 65% від загальної чисельності населення Європейського Союзу.

За інформацією від дипломатичних джерел, у вівторок, 26 липня, в Брюсселі планується офіційно затвердити погоджену версію плану на зустрічі міністрів енергетики держав Євросоюзу. Як зазначають ЗМІ, ймовірно для схвалення вистачить голосів, оскільки до плану внесли винятки та пом’якшення правил.

Водночас існує ризик, що через послаблення умов країни ЄС не зможуть досягнути головної мети: економії 45 млрд кубометрів природного газу, необхідного для того, щоб пережити зиму у разі припинення поставок від російського Газпрому.

Днями російський газовий монополіст Газпром оголосив про зменшення постачання газу через Північний потік-1 – до близько 20% від пропускної здатності трубопроводу.

Раніше Газпром припинив поставки на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування. 21 липня постачання блакитного палива відновили, проте лише на 40% від проєктної потужності.