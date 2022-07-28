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Соцвиплати і медичне обслуговування: Рада підтримала надання особливих гарантій для поляків

Юля Захарченко, редакторка стрічки
польща, прапор
Фото: Dreamstime

Верховна Рада підтримала надання особливих гарантій для громадян Польщі. Відтепер поляки можуть перебувати на території України протягом 18 місяців після ухвалення закону, користуватися такими ж правовими та соціальними гарантіями, як і українці.

Про це йдеться в ухваленому законопроєкті №7550. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутати України.

Зокрема, поляки мають право на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців, держреєстрацію як платників податків, отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

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Крім того, вони мають можливість на провадження господарської діяльності, здобуття освіти, соціальні виплати та медичне обслуговування на умовах громадян України.

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Джерело: Верховна Рада
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