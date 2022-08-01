У ЄС набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з РФ

Серпень, 01 в 13:01

Російське вугілля з 1 серпня 2022 року не постачатиметься до країн Євросоюзу. У понеділок набуло чинності відповідне ембарго, що входило до п’ятого пакету санкцій, запровадженого проти РФ 7 квітня.

Заборона стосується закупівлі, імпорту або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з РФ або експортуються з країни-агресора.

До цього імпорт російського вугілля в ЄС сягав €8 млрд на рік.

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Рада ЄС 7 квітня схвалила п’ятий пакет санкцій, який серед іншого містить ембарго на імпорт із Росії вугілля та інших твердих копалин із серпня 2022 року.

Ці санкції були ухвалені після звірств, скоєних російськими військовими у Бучі та інших містах Київської області.

До речі, уряд Польщі ще наприкінці березня заблокувала імпорт вугілля з Росії, не чекаючи на рішення Європейського Союзу.