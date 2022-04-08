Країни Європейського союзу 7 квітня схвалили нові каральні санкції проти Росії, включаючи ембарго ЄС на імпорт вугілля у зв’язку зі свідченнями тортур та вбивств, що надходять із Київської області.

Як пише Associated Press, заборона імпорту вугілля стане першою санкцією ЄС, спрямованої проти прибуткової енергетичної промисловості Росії.

Франція, яка головує в ЄС, оголосила що санкції завдадуть збитків Росії $4,4 млрд на рік.

Тим часом ЄС уже розпочав роботу над додатковими санкціями, зокрема на імпорт нафти.

– Пакет дуже суттєвий і розширює санкції проти Росії на нові сектори та велику кількість олігархів, – цитує AP головуючого у ЄС.

Він також згадав чиновників, пов’язаних із пропагандою, військовою безпекою та технологіями, пов’язаними з війною в Україні.

Як зазначає видання, остаточне політичне схвалення угоди було отримано на зустрічі послів ЄС і буде введено в дію після публікації в офіційному журналі ЄС, що, швидше за все, відбудеться в п’ятницю.

Цього разу Євросоюз не забув заблокувати активи низки російських банків, а також увести ембарго на постачання зброї в Росію та заборонити експорт низки товарів до країни-агресора. Останній оцінюється у 10 млрд євро і включатиме, зокрема, високотехнологічні товари.

Водночас Європейський союз заборонив російським суднам заходити до портів країн-членів ЄС, а операторам дорожнього транспорту відтепер не можна буде працювати на території блоку.

Досі заборона на природний газ залишалася недосяжною, але не через відсутність підтримки з боку Європейського парламенту.

Сьогодні, 7 квітня, законодавчі збори Євросоюзу схвалили резолюцію з 513 голосами “за” і лише 22 голосами “проти” (при 19 утриманих), у якій потребує “негайного повного ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу”.

Також 7 квітня Конгрес США затвердив заборону імпорту російської нафти і газу, перевівши указ президента США в законопроєкт, передавши його на підпис Джо Байдену.

Цього ж дня Генасамблея ООН проголосувала за зупинення членства Росії у Раді з прав людини при Організації.