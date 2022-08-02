Серпень, 02 в 16:58

Іспанія не передаватиме Україні танки Leopard через їхній поганий стан.

Про це повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

– Сьогодні ми розглядаємо всі можливості, але я вже можу вам сказати, що Leopard, які багато років не використовувалися у Сарагосі, неможливо відправити на війну в Україні, бо вони в абсолютно непридатному стані, – зазначила вона.

За словами міністра оборони, проводилися відповідні випробування, які показали, що стан танків такий, що їх не можна використовувати.

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– Ми не можемо їх надати, це буде ризик для людей, – додала Роблес.

У липні стало відомо, що уряд Іспанії готується передати Україні 10 бойових танків Leopard 2A4 та 20 БТР M113, які перебувають на озброєнні іспанської армії. Для того, щоб відбулася передача важкого озброєння Україні, потрібен був дозвіл США та Німеччини.

До цього Іспанія передавала для ЗСУ боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння.