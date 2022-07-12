Іспанія безоплатно передасть Україні 20 БТР та 10 бойових танків Leopard

Липень, 12 в 16:00

Міністерство оборони Іспанії відкрите для переговорів щодо можливої передачі Україні 10 бойових танків Leopard 2A4 та 20 бронетранспортерів M113, які перебувають на озброєнні іспанської армії.

Про це повідомляє іспанське видання Infodefensa.

Згідно з джерелами видання в Міністерстві оборони, зараз вивчається можливість передачі цих систем, які наразі не використовуються, уряду України у відповідь на неодноразові запити Києва щодо додаткової військової допомоги.

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До цього Іспанія передавала для ЗСУ боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння.

Як тільки Leopard 2A4 та M113 передадуть Україні, уряд Зеленського фінансуватиме їхнє оновлення та модернізацію на території Іспанії коштом Європейського фонду миру Європейського Союзу. Для цього необхідно підписати контракт з іспанськими компаніями.

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За словами джерел, повна операція передачі танків і бронетранспортерів в Україну може обійтися від 5 до 15 млн євро, а термін поставок може затягнутися до кінця цього року.

Для того, щоб відбулася передача важкого озброєння Україні, потрібен дозвіл США та Німеччини. Очікується, що обидва уряди нададуть свої дозволи з огляду на їхню повну підтримку України.

Що стосується технічного стану важкої техніки, то танки Leopard 2A4, відібрані для безоплатної передачі Україні, в різному робочому стані. Деякі з них можна буде відновити досить швидко, інші вимагатимуть більше роботи: у деяких розібрані системи, а деякі просто не обслуговувалися роками.

Що стосується М113, відомих як TOA (Armored Caterpillar Transport), то вони набагато старші за Leopard 2A4, оскільки почали надходити до Іспанії в 1969 році в результаті військових угод зі США.

Всього в іспанській армії є близько 1 250 одиниць М113. За повідомленням Infodefensa, прогнозується зняття половини.