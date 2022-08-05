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Канада відновлює програму UNIFIER для навчання українських військових

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Військовий Канади
Фото: Depositphotos

Канада ухвалила рішення відновити військову тренувальну програму UNIFIER. Вона була припинена на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив очільник Міноборони України Олексій Резніков.

Він подякував своїй канадській колезі, главі Міністерства національної оборони Канади Аніті Ананд за непохитну підтримку України її урядом.

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Як зазначив міністр, в межах програми UNIFIER до 225 канадських військовослужбовців вирушать до Великої Британії для навчання українських військ.

— З вашою допомогою наші солдати стануть нестримною силою. Я вдячний Канаді за їхню непохитну підтримку! – наголосив Резніков.

З 2015 року в межах операції UNIFIER було підготовлено близько 30 тис. військовослужбовців Збройних сил України, а також понад 2 тис. бійців Національної гвардії.

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