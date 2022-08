Канада відновлює програму UNIFIER для навчання українських військових

Канада ухвалила рішення відновити військову тренувальну програму UNIFIER. Вона була припинена на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив очільник Міноборони України Олексій Резніков.

Він подякував своїй канадській колезі, главі Міністерства національної оборони Канади Аніті Ананд за непохитну підтримку України її урядом.

Як зазначив міністр, в межах програми UNIFIER до 225 канадських військовослужбовців вирушать до Великої Британії для навчання українських військ.

Great news from my colleague @AnitaAnandMP. Canada restarts Operation Unifier – up to 225 Canadian service members are being deployed to the UK to train troops. With your help our soldiers will become an unstoppable force.

I’m grateful to for their staunch support!

pic.twitter.com/xNbyQ9c6LN

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 5, 2022