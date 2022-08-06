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Ердоган підтвердив, що домовився з Путіним про оплату за газ у рублях

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
зустріч Ердогана з путіним у сочі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив, що він та російський президент Володимир Путін напередодні у Сочі досягли угоди про платежі за російський газ у рублях.

— Ми погодили з Путіним оплату в рублях у торгівлі природним газом. Сподіваємося, що це принесе фінансову вигоду обом сторонам, — цитує Ердогана агентство Anadolu.

Напередодні про цю домовленість між Ердоганом та Путіном повідомляв Кремль, але офіційна Анкара не коментувала цю інформацію.

Віцепрем’єр Росії Олександр Новак сказав, що країни поступово переходять на оплату в національній валюті, частина поставок вже оплачуватиметься в російських рублях.

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Також Ердоган заявив, що знову запропонував Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

5 серпня Реджеп Тайїп Ердоган перебував у Сочі з візитом та провів переговори з російським диктатором Путіним. Раніше турецький президент заявляв, що у західних політиків “неправильний підхід” до ватажка кремлівського режиму.

Туреччина засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну та передала Києву зброю, але при цьому не приєднується до санкцій США та ЄС проти Москви та продовжує імпорт енергоносіїв з країни-агресора.

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Джерело: Anadolu Ajansi

Скріншот: AFP

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