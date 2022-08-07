Тактика випаленої землі у разі відступу: росіяни замінували ЗАЕС та об’єкти в Херсоні – Юсов

Серпень, 06 в 21:48

Російська армія замінувала Запорізьку атомну електростанцію та важливі об’єкти в Херсоні. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України та член Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

– Це вже офіційні підтвердження і міжнародної спільноти, що МАГАТЕ та ООН не контролюють ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Проведені та оприлюднені міжнародні розслідування, де чітко показано, як росіяни завозять зброю, техніку та вибухівку на територію енергоблоків. Є підтверджена інформація про замінування енергоблоків російсько-окупаційними військами на ЗАЕС в Енергодарі. Це ядерний шантаж та величезна небезпека. Сьогодні весь світ, як Україна, має бити на сполох, щоб зупинити можливе повторення різноманітних сценаріїв.

За його словами, Україна має державну стратегію звільнення тимчасово окупованих територій. Це стане найбільшою гарантією радіаційної безпеки Європи, переконаний він.

Зараз дивляться

– У нас є державна стратегія деокупації українських територій, повернення їх під повний контроль ЗСУ та загалом України. Це найбільша гарантія безпеки, зокрема, ядерної та екологічної безпеки не лише в Україні, але і Європі.

Юсов заявив, що росіяни готуються відступати із Херсона. За його словами, окупанти мінують критичну інфраструктуру, щоб у разі відступу дотримуватись тактики випаленої землі.