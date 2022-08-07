Серпень, 07 в 15:22

Швеція приєднається до списку країн, які беруть участь у британській програмі навчання українського персоналу у Великій Британії.

Про це повідомило сьогодні, 7 серпня, Міністерство оборони Швеції.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес привітав це рішення.

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— Я радий, що Швеція стала ще одним міжнародним партнером, який забезпечить важливу підготовку українських військових у Великій Британії, разом з нашими канадськими та нідерландськими партнерами, – сказав Воллес.

Sweden will join the growing list of countries contributing to the UK-led programme to train Ukrainian personnel in the UK, the Swedish Defence Ministry @ForsvarsdepSv announced today Defence Secretary @BWallaceMP today welcomed the decision. #StandWithUkraine pic.twitter.com/N3nzCevgWF — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 7, 2022

Він додав, що Збройні сили Швеції нададуть безцінний досвід та поділяться з українськими чоловіками та жінками необхідними навичками та вмінням.

Всього ЗС Швеції відправлять до Британії 120 військових інструкторів, які проводитимуть підготовку наших бійців.

Як зазначає Міноборони Швеції, рішення було ухвалено, щоб підтримати Україну й зміцнювати її обороноздатність. Очікується, що у тренінгах у Британії візьмуть участь близько 10 тис. громадян України.

Військові інструктори проводитимуть підготовку українських бійців й перебуватимуть в Британії у період з 12 серпня до 31 грудня 2022 року.

Нещодавно Канада вирішила відновити військову тренувальну програму UNIFIER, яка буда припинена на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

В межах UNIFIER до 225 канадських військовослужбовців вирушать до Великої Британії для навчання українських військ.

Джерело: Уряд Швеції, Міноборони Великої Британії