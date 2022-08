Швеція приєднається до списку країн, які беруть участь у британській програмі навчання українського персоналу у Великій Британії.

Про це повідомило сьогодні, 7 серпня, Міністерство оборони Швеції.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес привітав це рішення.

Sweden will join the growing list of countries contributing to the UK-led programme to train Ukrainian personnel in the UK, the Swedish Defence Ministry @ForsvarsdepSv announced today

Defence Secretary @BWallaceMP today welcomed the decision.

#StandWithUkraine pic.twitter.com/N3nzCevgWF

