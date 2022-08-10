ЄС та Британія з 10 серпня зупиняють імпорт вугілля з РФ

Серпень, 10 в 10:55

Країни Євросоюзу та Велика Британія повністю відмовляються від російського вугілля. Його імпорт зупиняється з 10 серпня через збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Водночас він вважає, що необхідне також газове ембарго – це пришвидчить падіння економіки країни-агресора та перемогу України у цій війні.

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1 серпня 2022 року набуло чинності ембарго на постачання російського вугілля до країн Євросозу, що входило до п’ятого пакету санкцій, запровадженого проти РФ 7 квітня.

Заборона стосується закупівлі, імпорту або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з РФ або експортуються з країни-агресора.