Серпень, 10 в 20:16

Член команди Amnesty International Том Матч розповів про деталі підготовки скандального звіту. Він перебував на Сході України разом з авторкою доповіді Донателлою Ровера, а потім написав про свої враження.

За його словами, замість висловлення шоку від агресивних бомбардувань Росії по українських містах, авторка сфокусувала увагу на тому, що один з підрозділів ЗСУ сховався у підвалі коледжу.

Коли він запитав Роверу про те, як українські воїни мають захищати місто, то вона відповіла, що це не має значення, починаючи наполягати, що ця військова присутність є “порушенням міжнародного гуманітарного права”.

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– У прифронтовому Бахмуті ми були у покинутій школі, яку перетворили на тимчасові казарми для українських військовослужбовців. Це не воєнний злочин, – наголосив він.

Насправді ж українська влада та наші захисники часто наголошували, що мирні жителі мають поїхати з зони бойових дій, пропонуючи допомогу цивільному населенню, зазначив Матч. На його думку, тепер росіяни використовуватимуть скандальний звіт, щоб виправдати агресивні дії проти українців.

– Спроба Amnesty International бути об’єктивними призвела до згубного та хибного висновку, що прирівнює загарбника до того, кого захопили, а агресора – до жертви, – зазначив Том Матч.

Джерело: Byline Times