Чехія, яка зараз головує в Раді Євросоюзу, запропонує державам-членам блоку наприкінці серпня розглянути заборону видачі віз для громадян РФ.

Як зазначив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, заборона на візи для всіх російських мандрівників могла б увійти до нового пакету санкцій ЄС проти Москви.

Він уточнив, що Чехія винесе це питання на обговорення на неформальному засіданні голів МЗС країн Євросоюзу, яке відбудеться в Празі наприкінці серпня.

Видання Politico інформує, що засідання міністрів закордонних справ може відбутися 31 серпня.

У МЗС Чехії підтвердили, що країна запускає дискусію щодо загальноєвропейської заборони на візи для громадян РФ.

#CZPRES ???????????????? opens a discussion on EU-wide ban of visas for citizens of the Russian Federation.

“Czechia was the first EU country to halt all visa issuance for Russian citizens. Citizens of these countries should realize that such a militant policy has consequences.”@JanLipavsky

— Czech MFA (@CzechMFA) August 12, 2022