Серпень, 12 в 19:00

Чехія, яка зараз головує в Раді Євросоюзу, запропонує державам-членам блоку наприкінці серпня розглянути заборону видачі віз для громадян РФ.

Як зазначив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, заборона на візи для всіх російських мандрівників могла б увійти до нового пакету санкцій ЄС проти Москви.

– Повна заборона видачі віз росіянам з боку усіх держав-членів Євросоюзу може бути ще однією дуже ефективною санкцією, – зазначив Ліпавський, якого цитує видання The Telegraph.

Він уточнив, що Чехія винесе це питання на обговорення на неформальному засіданні голів МЗС країн Євросоюзу, яке відбудеться в Празі наприкінці серпня.

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– Під час російської агресії, коли Кремль продовжує ескалацію, не може бути й мови про звичайний туризм для російських громадян, – наголосив Ліпавський.

Видання Politico інформує, що засідання міністрів закордонних справ може відбутися 31 серпня.

У МЗС Чехії підтвердили, що країна запускає дискусію щодо загальноєвропейської заборони на візи для громадян РФ.

– Чехія була першою країною ЄС, яка повністю припинила видачу віз для громадян Росії… Вони мають усвідомити, що така войовнича політика має наслідки, – йдеться в повідомленні.

#CZPRES ???????????????? opens a discussion on EU-wide ban of visas for citizens of the Russian Federation. “Czechia was the first EU country to halt all visa issuance for Russian citizens. Citizens of these countries should realize that such a militant policy has consequences.”@JanLipavsky — Czech MFA (@CzechMFA) August 12, 2022

Наразі такі країни, як Чехія, Литва, Естонія, Латвія та Польща вже припинили видавати деякі візи росіянам.

Зокрема, Чехія ухвалила таке рішення одразу після повномасштабного вторгнення російських військ до України. Естонія закриває кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою, з деякими винятками.

Значний потік російських туристів потрапляє до Європи через Фінляндію, використовуючи цю країну як перевалочний пункт. Прем’єр Фінляндії Санна Марін вже виступила за обмеження видачі туристичних віз для росіян.

Президент України Володимир Зеленський також закликав заборонити всім громадянам РФ в’їзд у західні країни.

Питання призупинення видачі шенгенських віз росіянам наразі обговорюється на рівні Європейського Союзу.