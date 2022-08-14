В США розробляють спеціальний бюстгальтер, які жінки можуть одягати із бронежилетами

Серпень, 14 в 19:54

Армія США розробляє спеціальний “тактичний” бюстгальтер для жінок-військовослужбовців.

Очікується, що бюстгальтер буде призначений для інтеграції в бронежилети.

Це буде більше “тактичний, ніж спортивний елемент одягу”, тому дизайнери розглядають варіанти “посиленого захисту”, включаючи вогнестійку тканину.

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– Загальна мета полягає в тому, щоб виробляти одяг, який не тільки захищає людину, а й знижує когнітивне навантаження на жінку-солдата, спричинене дискомфортом та поганою посадкою. Досягнення цього підвищить загальну готовність і рівень продуктивності солдат, що дозволить їм зосередитися на своїй місії, – сказала Ешлі Кушон, дизайнер Солдатського центру.

Наразі існує чотири моделі для різного типу статури. Концепти A і B являють собою спортивні бюстгальтери-пуловери з набивкою та структурованими швами.

Concept C – це компресійний бюстгальтер із бретельками, перехрещеними ззаду. Модель Concept D має передню застібку на блискавці з фігурними швами та регульованими поперечними бретельками ззаду.

Джерело: Army Times