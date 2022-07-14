Липень, 14 в 14:59

У Генеральному штабі Збройних сил України пропонують ставити на військовий облік придатних до служби жінок лише за їхньою згодою. Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Там пояснили, що проведення загальної мобілізації під час війни з РФ засвідчило, що на військову службу до ЗСУ та інших військових формувань призвані близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.

А більшість жінок призначені на посади медичного персоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів. Наразі у ЗС залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

Зараз дивляться

— Досвід розгортання військових частин ЗСУ та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу доводить, що в державі на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Головним управлінням персоналу Генштабу ЗСУ опрацьовано пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою.

Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше, ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

17 грудня 2021 року набув чинності документ про обов’язковий військовий облік для жінок. Це відбуватиметься, якщо професія входить до розширеного переліку, а також якщо жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров’я та віком (від 18 до 60 років).

У січні 21 січня 2022 року Міністерство оборони підготувало новий наказ про військовий облік для жінок. У ньому було визначено лише 14 спеціальностей та 6 професій, отримання яких передбачатиме постановку на військовий облік.