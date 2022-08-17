Необхідно терміново допустити МАГАТЕ на ЗАЕС та вивести усі російські сили – Столтенберг

Серпень, 17 в 20:18

Необхідно терміново допустити представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію та вивести російську армію з території ЗАЕС.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Генсек Альянсу наголосив під час пресконференції з президентом Сербії Александаром Вучичем, що одна з тем обговорення стосувалася жорстокої війни Росії проти України.

На його думку, міжнародна спільнота має бути об’єднаною у протидії неспровокованій агресії РФ, щоби Кремль якомога швидше припинив війну.

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– Захоплення російськими силами ЗАЕС становить серйозну загрозу охороні та безпеці, збільшує ризик ядерної аварії, наражає на небезпеку населення України, сусідніх країн і міжнародної спільноти. Необхідно терміново дозволити проведення інспектування Міжнародному агентству з атомної енергії та забезпечити виведення всіх російських сил, – вважає Столтенберг.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що країна-агресор Росія навмисне запускає крилаті ракети через українські АЕС. На думку глави держави, РФ може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій атомній станції.