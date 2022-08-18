Серпень, 18 в 15:55

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Львові.

Оновлено о 16:00. У Львові розпочалася зустріч президентів Туреччини Ердогана та України Зеленського. Переговори відбуваються у Палаці Потоцьких. Зустріч лідерів розпочалася о 14:40 за місцевим часом.

Оновлено о 15:32. Президент Туреччини прилетів до польського міста Жешув, а звідти наземним транспортом попрямував до Львова. Спочатку Ердоган проведе переговори у форматі віч-на-віч із президентом Зеленським. Серед тем для обговорення – повномасштабна війна в Україні, ситуація на Донбасі та інші.

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Потім відбудеться тристороння зустріч президентів України та Туреччини з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. За підсумками консультацій відбудеться спільна пресконференція лідерів Туреччини, України та генсека ООН.