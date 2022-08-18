Коли у ЄС обговорять заборону видачі віз росіянам – дата
30-31 серпня у Празі відбудеться неформальна зустріч голів МЗС країн ЄС, під час якої обговорюватиметься питання заборони видачі віз громадянам РФ через повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це на брифінгу у Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Анітта Гіппер у четвер наАнітта Гіппер.
– ЄС негайно відреагував і частково призупинив дію Угоди про спрощення візового режиму про з Росією ще 25 лютого. В цьому питанні Єврокомісія виступає за скоординовану відповідь на рівні ЄС, – наголосила она.
За її словами, зараз тривають дискусії на рівні членів Євросоюзу для забезпечення скоординованого підходу.
Чехія, Литва, Естонія, Латвія та Польща вже припинили видавати деякі візи громадянам РФ. А Фінляндія має намір зменшити кількість віз, які отримують росіяни, до 10% від нинішньої кількості та планує зробити це з 1 вересня.
Поки що не готові їх підтримати Німеччина, Франція та Нідерланди.
Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що росіяни повинні мати можливість залишити свою країну, якщо вони не згодні з діями кремлівського режиму.
Джерело: European Commission