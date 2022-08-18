Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Коли у ЄС обговорять заборону видачі віз росіянам – дата

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Коли у ЄС обговорять заборону видачі віз росіянам – дата
Фото: Depositphotos

30-31 серпня у Празі відбудеться неформальна зустріч голів МЗС країн ЄС, під час якої обговорюватиметься питання заборони видачі віз громадянам РФ через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це на брифінгу у Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Анітта Гіппер у четвер наАнітта Гіппер.

– ЄС негайно відреагував і частково призупинив дію Угоди про спрощення візового режиму про з Росією ще 25 лютого. В цьому питанні Єврокомісія виступає за скоординовану відповідь на рівні ЄС, – наголосила она.

За її словами, зараз тривають дискусії на рівні членів Євросоюзу для забезпечення скоординованого підходу.

Зараз дивляться

Чехія, Литва, Естонія, Латвія та Польща вже припинили видавати деякі візи громадянам РФ.  А Фінляндія має намір зменшити кількість віз, які отримують росіяни, до 10% від нинішньої кількості та планує зробити це з 1 вересня.

Поки що не готові їх підтримати Німеччина, Франція та Нідерланди.

Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що росіяни повинні мати можливість залишити свою країну, якщо вони не згодні з діями кремлівського режиму.

Читайте
ЄС має припинити видавати візи росіянам, окрім гуманітарних – глава МЗС Литви

Джерело: European Commission

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка