На Заході попередили РФ, що аварія на ЗАЕС порушить статтю про колективну оборону НАТО
У Сполучених Штатах Америки та Великій Британії попередили, що навмисна аварія, спровокована росіянами на Запорізькій АЕС, стане підставою для застосування статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону.
Так, голова спецкомітету з питань оборони Палати громад британського парламенту Тобіас Еллвуд зазначив, що російська провокація на АЕС, яка призведе до витоку радіації, має бути витлумачена в контексті п’ятої статті, тобто як напад на держави-члени НАТО.
– Давайте прояснимо це зараз. Будь-яке навмисне пошкодження, яке спричинить потенційний витік радіації в українському ядерному реакторі, буде порушенням статті 5 НАТО, – написав Еллвуд у своєму Twitter-акаунті.
Таким чином від відреагував на повідомлення західних ЗМІ, що російські окупанти можуть готувати атаку на Запорізьку АЕС під фейковим прапором, щоб звинуватити в провокації Збройні сили України.
Let’s make it clear now:
ANY deliberate damage causing potential radiation leak to a Ukrainian nuclear reactor would be a breach of NATO’s Article 5.@thetimes pic.twitter.com/FFv6KR1xdq
— Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) August 19, 2022
Позицію британського парламентаря підтримав член Палати представників Конгресу США Адам Кінзінгер.
– Це так на 100%. Навіть не обговорюється. Будь-який витік уб’є людей у країнах НАТО, це автоматичне застосування статті 5, – наголосив він у Twitter.
This really isn’t even up for debate. Any leak will kill people in NATO countries, that’s an automatic article 5
— Adam Kinzinger????????????????✌️ (@AdamKinzinger) August 20, 2022
У статті 5 Північноатлантичного договору йдеться про принцип колективної оборони, згідно з яким напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх інших.
Як відомо, від початку окупації Запорізької АЕС російські війська періодично здійснюють обстріли станції та провокації, а також терор щодо її працівників.
Нещодавно в українській розвідці та в Енергоатомі попередили, що війська РФ готують масштабну провокацію на ЗАЕС. А для створення відповідної “картинки” до міста Енергодар, біля якого розташована станція, приїхали російські пропагандисти.