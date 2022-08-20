Серпень, 20 в 14:46

У Сполучених Штатах Америки та Великій Британії попередили, що навмисна аварія, спровокована росіянами на Запорізькій АЕС, стане підставою для застосування статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону.

Так, голова спецкомітету з питань оборони Палати громад британського парламенту Тобіас Еллвуд зазначив, що російська провокація на АЕС, яка призведе до витоку радіації, має бути витлумачена в контексті п’ятої статті, тобто як напад на держави-члени НАТО.

– Давайте прояснимо це зараз. Будь-яке навмисне пошкодження, яке спричинить потенційний витік радіації в українському ядерному реакторі, буде порушенням статті 5 НАТО, – написав Еллвуд у своєму Twitter-акаунті.

Таким чином від відреагував на повідомлення західних ЗМІ, що російські окупанти можуть готувати атаку на Запорізьку АЕС під фейковим прапором, щоб звинуватити в провокації Збройні сили України.

Зараз дивляться

Let’s make it clear now: ANY deliberate damage causing potential radiation leak to a Ukrainian nuclear reactor would be a breach of NATO’s Article 5.@thetimes pic.twitter.com/FFv6KR1xdq — Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) August 19, 2022

Позицію британського парламентаря підтримав член Палати представників Конгресу США Адам Кінзінгер.

– Це так на 100%. Навіть не обговорюється. Будь-який витік уб’є людей у країнах НАТО, це автоматичне застосування статті 5, – наголосив він у Twitter.

This really isn’t even up for debate. Any leak will kill people in NATO countries, that’s an automatic article 5 — Adam Kinzinger????????????????✌️ (@AdamKinzinger) August 20, 2022

У статті 5 Північноатлантичного договору йдеться про принцип колективної оборони, згідно з яким напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх інших.

Як відомо, від початку окупації Запорізької АЕС російські війська періодично здійснюють обстріли станції та провокації, а також терор щодо її працівників.

Нещодавно в українській розвідці та в Енергоатомі попередили, що війська РФ готують масштабну провокацію на ЗАЕС. А для створення відповідної “картинки” до міста Енергодар, біля якого розташована станція, приїхали російські пропагандисти.