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На Заході попередили РФ, що аварія на ЗАЕС порушить статтю про колективну оборону НАТО

Юлія Соколова, редакторка стрічки
На Заході попередили РФ, що аварія на ЗАЕС порушить статтю про колективну оборону НАТО
Фото: Depositphotos

У Сполучених Штатах Америки та Великій Британії попередили, що навмисна аварія, спровокована росіянами на Запорізькій АЕС, стане підставою для застосування статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону.

Так, голова спецкомітету з питань оборони Палати громад британського парламенту Тобіас Еллвуд зазначив, що російська провокація на АЕС, яка призведе до витоку радіації, має бути витлумачена в контексті п’ятої статті, тобто як напад на держави-члени НАТО.

– Давайте прояснимо це зараз. Будь-яке навмисне пошкодження, яке спричинить потенційний витік радіації в українському ядерному реакторі, буде порушенням статті 5 НАТО, – написав Еллвуд у своєму Twitter-акаунті.

Таким чином від відреагував на повідомлення західних ЗМІ, що російські окупанти можуть готувати атаку на Запорізьку АЕС під фейковим прапором, щоб звинуватити в провокації Збройні сили України.

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Позицію британського парламентаря підтримав член Палати представників Конгресу США Адам Кінзінгер.

– Це так на 100%. Навіть не обговорюється. Будь-який витік уб’є людей у країнах НАТО, це автоматичне застосування статті 5, – наголосив він у Twitter.

У статті 5 Північноатлантичного договору йдеться про принцип колективної оборони, згідно з яким напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх інших.

Як відомо, від початку окупації Запорізької АЕС російські війська періодично здійснюють обстріли станції та провокації, а також терор щодо її працівників.

Нещодавно в українській розвідці та в Енергоатомі попередили, що війська РФ готують масштабну провокацію на ЗАЕС. А для створення відповідної “картинки” до міста Енергодар, біля якого розташована станція, приїхали російські пропагандисти.

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