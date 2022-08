У Сполучених Штатах Америки та Великій Британії попередили, що навмисна аварія, спровокована росіянами на Запорізькій АЕС, стане підставою для застосування статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону.

Так, голова спецкомітету з питань оборони Палати громад британського парламенту Тобіас Еллвуд зазначив, що російська провокація на АЕС, яка призведе до витоку радіації, має бути витлумачена в контексті п’ятої статті, тобто як напад на держави-члени НАТО.

Таким чином від відреагував на повідомлення західних ЗМІ, що російські окупанти можуть готувати атаку на Запорізьку АЕС під фейковим прапором, щоб звинуватити в провокації Збройні сили України.

ANY deliberate damage causing potential radiation leak to a Ukrainian nuclear reactor would be a breach of NATO’s Article 5. @thetimes pic.twitter.com/FFv6KR1xdq

Позицію британського парламентаря підтримав член Палати представників Конгресу США Адам Кінзінгер.

This really isn’t even up for debate. Any leak will kill people in NATO countries, that’s an automatic article 5

— Adam Kinzinger????????????????✌️ (@AdamKinzinger) August 20, 2022