Серпень, 19 в 12:15

У компанії Енергоатом підтвердили дані української розвідки, що російські війська готують масштабну провокацію на Запорізькій АЕС. Вони обмежують доступ персоналу на станцію та привезли пропагандистів для створення фейкової картинки.

Як зазначили в пресслужбі Енергоатому, загарбники висунули керівництву атомної електростанції вимогу обмежити 19 серпня допуск персоналу на АЕС. Пропускатимуть лише співробітників, від яких залежить функціонування енергоблоків.

За даними Енергоатому, окупанти хочуть відключити Запорізьку АЕС від енергосистеми України. Якщо їм це вдасться, робота станції залежатиме від дизель-генераторів.

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– Є інформація, що російські окупаційні сили найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки та відключити їх від ліній зв’язку видачі потужності в українську енергосистему. Наразі військові РФ шукають постачальників пального для дизель-генераторів, які мають включитися після зупинки енергоблоків та за відсутності зовнішнього енергопостачання для систем охолодження ядерного палива, – наголошується в повідомленні.

Підтвердженням підготовки провокації на ЗАЕС є прибуття до окупованого Енергодара чисельної знімальної групи російських пропагандистів. Вони приїхали напередодні ввечері та разом із співробітниками ФСБ РФ провели нараду на території гостьового комплексу Аліса.

Після цього, о 00.15 19 серпня, війська РФ відкрили вогонь у напрямку навчально-тренувального центру атомної станції. Вже відомо, що обстріли відбувалися з двох точок: місцевого автовокзалу (удари лунали через кожні 1,5 секунди) та скидного каналу (удари через кожні три секунди).

– Зрозуміло, що окупанти роблять це для створення “яскравої” картинки у пропагандистських ЗМІ, щоб звинуватити ЗСУ в цих обстрілах, – зазначається в повідомленні.

В Енергоатомі знову закликали міжнародну спільноту якомога швидше відреагувати та вжити заходів для деокупації Запорізької АЕС, оскільки під загрозою знаходиться ядерна та радіаційна безпека світу.

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Тим часом у Telegram-каналах з’явилася інформація, що російські війська начебто виводять свою техніку з Енергодара в найближчі села.

– Навіщо це – поки невідомо. Можливо, це просто вистава, яка має показати, що Росія демілітаризувала Запорізьку АЕС, – йдеться в повідомленні одного з Telegram-каналів.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Напередодні в українській розвідці повідомили, що російські військовослужбовці готують 19 серпня провокацію на ЗАЕС. Підтвердженням є те, що представники Росатому, які постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкта.

Відомо, що в машинній залі енергоблока Запорізької АЕС розміщена військова техніка, вибухівка та зброя військ РФ.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш, який у ці дні відвідує Україну, закликав до “демілітаризації” території довкола АЕС та наголосив, що будь-яке потенційне пошкодження станції “буде самогубством”.

Джерело: Енергоатом, Енергодар Сьогодні

Фото: Енергоатом