Серпень, 23 в 0:01

Міністерство оборони Німеччини відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від правлячої коаліції надати Україні більше зброї.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У бундесвері заявили, що в ситуації, що склалася, Німеччина не може піти на такі ризики.

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– Ми маємо бути готові до того, що Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО, – зазначив представник військового відомства Німеччини.

За його словами, Німеччина має допомагати своїм партнерам по Альянсу, як це передбачено статтею 5-ї договору про НАТО.

Раніше у спільній статті для видання Der Spiegel експерти в галузі оборони соціал-демократ Крістіан Клінк, представник партії Союз 90/зелені Зара Нанні та демократ Александер Мюллер розкритикували офіційний Берлін за пріоритет підтримки потенціалу бундесверу для захисту Німеччини та НАТО над наданням допомоги Україні.

Автори статті вказали на порівняно невеликі обсяги військової допомоги Україні та зазначили, що безпека та стабільність Європи нині захищає Україна.

Своєю чергою канцлер Олаф Шольц запевнив, уряд Німеччини зацікавлений у підтримці України.

Він наголосив, що Берлін постачає зброю Україні і вона змінює ситуацію на фронті та допомагає захищатися від ударів з повітря.

– Ми розуміємо можливість подальшої ескалації, тому робимо важливу обіцянку: ми продовжуватимемо підтримувати Україну подальшим постачанням зброї, — заявив Олаф Шольц.

Джерело: Deutsche Welle, НВ