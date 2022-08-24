Серпень, 24 в 17:46

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні, 24 серпня, прибув з візитом до Києва, що щоб підкреслити непохитну, довгострокову підтримку Британії Україні, яка відзначає 31 День Незалежності. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Під час візиту Джонсон оголосив про черговий великий пакет підтримки, який включає безпілотні системи спостереження та ракетні системи для ЗСУ.

— Пакет вартістю 54 млн фунтів стерлінгів (€64 млн, – Ред.), до якого входять 2 000 найсучасніших безпілотників і боєприпасів, дозволить Україні краще відстежувати та націлюватися на вторгнення російських військ.

Під час свого третього візиту до міста після 24 лютого прем’єр-міністр закликав міжнародне співтовариство й надалі підтримувати Україну, адже вона продовжує мужньо захищати свій суверенітет всі шість місяців після жорстокого та незаконного вторгнення Путіна.

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Повідомляється, що пакет включає 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах і призначені для виявлення наближення ворожих сил.

— Сьогоднішній пакет підтримки надасть хоробрим і стійким Збройним силам України ще один приріст у спроможності, дозволяючи їм продовжувати відштовхувати російські сили та боротися за свою свободу, – сказав Джонсон.

Зазначається, що військовослужбовців можна навчити керувати безпілотними літальними апаратами, які менші за мобільний телефон, менш ніж за 20 хв. Кожен безпілотник передає відео в реальному часі та нерухомі зображення, щоб сили на землі могли безпечно захищати міські території.

24 серпня Борис Джонсон приїхав до Києва без анонсування свого візиту. Він зазначив, що те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас. Саме тому він прибув до Києва.

Джерело: Уряд Великої Британії