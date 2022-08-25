Серпень, 25 в 15:58

У четвер, 25 серпня, на АЗС у Польщі зросли середні ціни на дизельне паливо. Крім того, за добу трохи здорожчали автогаз і бензин марки А-98.

Так, за літр бензину А-98 сьогодні потрібно в середньому заплатити 7,07 злотих (53,8 грн за курсом Національного банку України станом на 25 серпня). Це трохи дорожче, ніж напередодні (було 7,06 злотих/літр).

Водночас середня вартість бензину марки А-95 навпаки трохи знизилася – до 6,49 злотих за літр (49,4 грн) у порівнянні з 6,50 злотих/літр днем раніше.

Зараз дивляться

Літр дизпалива здорожчав з 7,10 злотих до 7,14 злотих (54,4 грн).

Середня ціна на преміальний дизель за добу зросла з 7,36 злотих за літр до 7,45 злотих/літр (56,7 грн).

Трохи змінилася в бік підвищення й вартість автогазу (LPG): до 3,14 злотих/літр (23,9 грн) з 3,13 злотих за літр у середу.

Ціни на АЗС у Польщі варіюються в різних воєводствах. Наприклад, вартість літра бензину А-95 коливається від 6,24 злотих (47,5 грн) у Любуському воєводстві до 6,63 злотих (50,5 грн) у Подкарпатському воєводстві.

Ціни на бензин А-98 найнижчі в Мазовецькому воєводстві (6,60 злотих/літр або 50,2 грн), а найвищі – в Куявсько-Поморському воєводстві (7,46 злотих/літр або 56,8 грн).

Ціни на пальне в Україні

Ціни на пальне в Україні 25 серпня дещо змінилися. Зокрема, бензин категорії А-95+ здешевшав на 1,16 грн і в середньому коштує 50,83 грн/л.

Бензин категорій А-92 і А-95 не змінився в ціні: вартість в середньому становить 47,89 грн/л і 49,84 грн/л відповідно.

Середня ціна на дизпаливо становить 53,37 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl