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У Ризі демонтували 79-метровий обеліск, встановлений на честь радянських солдатів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Ризі демонтували 79-метровий обеліск, встановлений на честь радянських солдатів

Сьогодні, 25 серпня, у Ризі у парку Перемоги демонтували останні елементи пам’ятника радянським солдатам.

Про це повідомляє видання Delfi.

У вівторок знесли групу скульптур, що зображають радянських воїнів, у середу — скульптуру, що втілює образ Нікі (богині перемоги). Сьогодні демонтували 79-метровий обеліск.

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Падіння обеліска деякі присутні городяни зустріли оплесками.

Підготовчі роботи до знесення пам’ятника розпочалися 22 серпня. Територію навколо обгородили та посилили присутність поліції.

Зазначається, що заговорили про знесення пам’ятника майже одразу після початку війни в Україні. У травні демонтаж меморіалу підтримали: речник Сейму, президент та прем’єр-міністр. 20 травня відбулася і багатотисячна хода За визволення від радянської спадщини від пам’ятника Свободи до пам’ятника у Пардаугаві.

Знесення пам’ятника коштувало €2,1 млн.

Раніше повідомлялося, що в Латвії розпочали збір коштів на безпілотник Bayraktar для української армії.

Фото: Delfi

Джерело: Delfi
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