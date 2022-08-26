Гроші – не пріоритет: в Baykar пояснили, чому не продадуть РФ свої безпілотники

Серпень, 26 в 13:53

Компанія Baykar вважає вторгнення РФ в Україну незаконним, тому робить все можливе для наближення її перемоги над агресором.

Гендиректор турецької компанії Халук Байрактар запевнив, що вони ніколи не продаватимуть Кремлю безпілотники Bayraktar, навіть якщо росіяни запропонують більшу суму.

– Гроші – не пріоритет. Матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати дрони РФ, – наголосив він.

За його словами, наразі компанія намагається підтримувати Україну всіма можливими способами, оскільки вона зазнає дуже несправедливої, агресивної та необґрунтованої атаки.

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– Ніщо не затьмарить нашої співпраці з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу зрозуміла, – підсумував Байрактар.