Серпень, 28 в 16:48

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що повномасштабна війна в Україні може затягнутися на роки.

Про це Бербок заявила в інтерв’ю німецькому виданню Bild am Sonntag.

Так, на запитання, чи видно кінець війни в Україні, міністр відповіла, що не зараз. За її словами, Кремль одержимий тим, щоб повністю підпорядкувати собі Україну.

Зараз дивляться

– Ми маємо бути готовими до того, що ця війна може тривати роками. На жаль, російський уряд не відмовився від своєї одержимості підпорядкування України та її народу. Попри всі страждання, ми також маємо констатувати, що ілюзії президента Росії про те, що він візьме Україну в найкоротші терміни, не справдилися, – зауважила Бербок.

Міністр закордонних справ Німеччини наголосила, що мужність українців та міжнародні постачання зброї призвели до того, що російські солдати не змогли здійснити “блискавичний план” Путіна в Україні.

– Ми зробимо все, щоб це ніколи не стало реальністю, – заявила Анналена Бербок.

За її словами, перемир’я досягти цілком реально, для цього Путіну треба перестати ракетами обстрілювати мирне населення України та забрати все своє озброєння.

– Він атакує Україну. Він міг перестати це робити будь-якої хвилини і покласти край стражданням, – вважає Анналена Бербок.

Міністр закордонних справ Німеччини розповіла, що країна продовжує давати Україні важке озброєння. Але ультрасучасних систем, які насамперед потрібні ЗСУ, Німеччина не має у великій кількості. Бербок наголосила, що на цей час постачається те, що можливо.

– Звичайно, хотілося б, щоб війна закінчилася якнайшвидше, але, на жаль, доводиться виходити з того, що наступного літа Україні все ж таки знадобиться нове важке озброєння від партнерів. Мені зрозуміло: Україна теж захищає нашу свободу, наш світопорядок, а ми підтримуємо її фінансово та військовим шляхом — доти, доки це необхідно. Крапка, – рішуче заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Раніше Бербок заявила, що подальші поставки зброї з Німеччини йдуть “тонкою межею”, причина – недостатнє оснащення своїх військ.