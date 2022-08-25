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Постачання зброї Україні ускладнюється через дефіцит власних запасів – глава МЗС Німеччини

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Подальші поставки зброї з Німеччини йдуть “тонкою межею”, причина – недостатнє оснащення своїх військ, заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

– На жаль, ситуація тут така, що ми маємо абсолютний дефіцит власних запасів, – пояснила вона.

Бербок розуміє, що для України важливо, щоб ці постачання були ще вчора, а не сьогодні, однак Німеччина також має думати на середньострокову перспективу.

За її словами, через проблему зі зброєю у Німеччині військова промисловість вимушена виготовляти озброєння спеціально для України.

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До речі, у війні з Росією найбільшими постачальниками озброєння ЗСУ є Сполучені Штати, Польща та Велика Британія, натомість Німеччина є лідером за обіцянками. Про це пише польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

Джерело: ZDF

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