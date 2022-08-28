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Ви небажані. Крапка: посол України звинуватив прем’єра Саксонії у підіграванні Путіну

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Андрій Мельник - посол України у Німеччині

Посол України в Німеччині Андрій Мельник, який наразі залишає свою посаду, скасував запрошення відвідати Київ прем’єр-міністру німецької федеральної землі Саксонія Міхаелю Кречмеру.

Причиною такого рішення стало нещодавнє інтерв’ю Кречмера державному німецькому телеканалу ZDF. У ньому він закликав Україну сісти за стіл переговорів з Росією і досягти миру дипломатичним шляхом.

Кречмер заявив, що для припинення вогню в Україні потрібні переговори, і Німеччина має їм сприяти. Прем’єр Саксонії вважає, що результат війни не може бути визначений на полі бою, тому що ціна продовження війни може бути надто високою, і тому навіть сторони, що ведуть боротьбу, можуть домовитися.

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У відповідь Мельник на своїй сторінці у Twitter звинуватив главу уряду Саксонії в тому, що його “абсурдна риторика” підіграє президенту Росії Володимиру Путіну і підживлює російську агресію.

— Я запросив вас до України. Це запрошення скасовано. Ви небажані. Крапка, – написав посол.

9 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Мельника з посади посла у Німеччині. Наразі Мельник передає справи своєму наступнику і остаточно залишить посаду у жовтні.

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