Серпень, 28 в 16:58

Посол України в Німеччині Андрій Мельник, який наразі залишає свою посаду, скасував запрошення відвідати Київ прем’єр-міністру німецької федеральної землі Саксонія Міхаелю Кречмеру.

Причиною такого рішення стало нещодавнє інтерв’ю Кречмера державному німецькому телеканалу ZDF. У ньому він закликав Україну сісти за стіл переговорів з Росією і досягти миру дипломатичним шляхом.

Кречмер заявив, що для припинення вогню в Україні потрібні переговори, і Німеччина має їм сприяти. Прем’єр Саксонії вважає, що результат війни не може бути визначений на полі бою, тому що ціна продовження війни може бути надто високою, і тому навіть сторони, що ведуть боротьбу, можуть домовитися.

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У відповідь Мельник на своїй сторінці у Twitter звинуватив главу уряду Саксонії в тому, що його “абсурдна риторика” підіграє президенту Росії Володимиру Путіну і підживлює російську агресію.

— Я запросив вас до України. Це запрошення скасовано. Ви небажані. Крапка, – написав посол.

Nacht ooch Herr @MPKretschmer,

mit Ihrer absurden Rhetorik über das Einfrieren des Krieges spielen Sie in Putins Hände & befeuern Russlands Aggression.

Ich habe Sie in die Ukraine eingeladen. Diese Einladung ist annulliert.

Sie sind UNERWÜNSCHT. Punkt https://t.co/hPErO9rCNW pic.twitter.com/CrAKUKF9G7 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 27, 2022

9 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Мельника з посади посла у Німеччині. Наразі Мельник передає справи своєму наступнику і остаточно залишить посаду у жовтні.