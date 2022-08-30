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РФ довелося забрати ресурси з Донбасу через контрнаступ ЗСУ на Півдні – Кірбі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
РФ довелося забрати ресурси з Донбасу через контрнаступ ЗСУ на Півдні – Кірбі
Фото: Генштаб ЗСУ

Незалежно від масштабу та розмаху, контрнаступ Збройних сил України на Півдні вже вплинув на військовий потенціал російської армії. Про це заявив координатор із комунікацій Ради національної безпеки та представник Державного департаменту США Джон Кірбі.

– Росіянам довелося витягнути ресурси зі Сходу просто через повідомлення про те, що українці можуть більше наступати на Півдні. Їм довелося скоротити певні підрозділи в певних районах на Донбасі, щоб відповісти на загрозу контрнаступу, – зазначив Кірбі.

За його словами, що у Росії залишаються проблеми з живою силою в Україні, тому країна-агресор намагається розширити вербування бойовиків всередині РФ, а також примусити деяких своїх солдатів строкової служби та контрактників служити понад встановлені терміни.

– Вони стикаються з проблемами людської сили, які не полегшуються тим, як їм довелося реагувати на повідомлення про потенційний контрнаступ українців,- сказав Кірбі.

Кірбі також зазначив, що ідея йти в атаку проти російської армії не є новою для українців. Він вважає, що йдеться про потенціал великого контрнаступу ЗСУ, який відрізняється від більш локалізованого наступу.

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Джерело: CNN
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