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Факти / Світ / Світові новини

Шольц підтримує розширення ЄС та членство України

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав розширити Європейський Союз, щоб у результаті включити до складу блоку Україну, Молдову та Грузію.

Про це він заявив під час виступу у Карловому університеті у Празі.

Він зазначив, що їм необхідно “набагато сильніше використовувати вплив об’єднаної Європи”.

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Шольц підкреслив прихильність Німеччини до розширення ЄС, наголосивши, що це відповідає інтересам Європейського Союзу.

– У наші дні знову постає питання, де проходитиме майбутня розділова лінія між цією вільною Європою та неоімперською автократією, — додав він.

Він також закликав країни ЄС “згуртувати лави, вирішити старі конфлікти та знайти нові рішення”.

За словами Шольца, Німеччина підтримуватиме Київ “стільки, скільки потрібно”.

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Джерело: Spiegel

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