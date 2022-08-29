Шольц підтримує розширення ЄС та членство України
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав розширити Європейський Союз, щоб у результаті включити до складу блоку Україну, Молдову та Грузію.
Про це він заявив під час виступу у Карловому університеті у Празі.
Він зазначив, що їм необхідно “набагато сильніше використовувати вплив об’єднаної Європи”.
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Шольц підкреслив прихильність Німеччини до розширення ЄС, наголосивши, що це відповідає інтересам Європейського Союзу.
– У наші дні знову постає питання, де проходитиме майбутня розділова лінія між цією вільною Європою та неоімперською автократією, — додав він.
Він також закликав країни ЄС “згуртувати лави, вирішити старі конфлікти та знайти нові рішення”.
За словами Шольца, Німеччина підтримуватиме Київ “стільки, скільки потрібно”.
Джерело: Spiegel