ЗСУ погіршили здатність російської армії здійснювати перегрупування – Пентагон

Серпень, 30 в 1:04

У Пентагоні відбувся закритий брифінг, під час якого високопоставлені чиновники США обговорили повномасштабну війну в Україні, спричинену нападом Російської Федерації.

Репортер Foreign Policy Джек Детч опублікував у соцмережі Twitter головні тези з закритого брифінгу Міністерства оборони США.

За його словами, Пентагон прямо поки не називає активізацію боїв у Херсонській області контрнаступом ЗСУ, оскільки зараз це більше схоже на підготовку до наступальних дій.

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– Однак США оцінюють, що Україна посилила артилерійський вогонь по російських лініях поблизу Херсона, – розповів Джек Детч.

У Міноборони США вважають, що Україна набагато ближча до рівноцінності сил на Херсонщині, ніж на Донбасі. ЗСУ без сумнівів погіршили здатність російської армії перегруповуватися, вивівши з ладу основні мости, вважають у Пентагоні.

Крім того, Сполучені штати Америки не бачать масштабного передислокування російських сил з Донбасу до південних областей України.

У США вважають, що зусилля диктатора Володимира Путіна збільшити чисельність російських військових до 1,15 млн осіб навряд чи будуть успішними.