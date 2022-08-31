Двоє співробітників німецького Міністерства у справах економіки та захисту клімату могли працювати на Росію.

За даними видання Die Zeit, вони часто їздили до країни-аресора, давали неточні дані щодо заповненості німецьких газосховищ та роботи Північного потоку-2.

Розслідування щодо двох посадовців ініціював міністр економіки і енергетики, а також віцеканцлер Роберт Габек.

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Він запідозрив політиків у фальшуванні інформації про наповнення німецьких сховищ запасами газу, звітів про енергетичну безпеку держави, а також у саботуванні рішення уряду не вводити в експлуатацію Північний потік-2.