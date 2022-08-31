Двох чиновників Німеччини підозрюють у співпраці з Росією – Die Zeit
Двоє співробітників німецького Міністерства у справах економіки та захисту клімату могли працювати на Росію.
За даними видання Die Zeit, вони часто їздили до країни-аресора, давали неточні дані щодо заповненості німецьких газосховищ та роботи Північного потоку-2.
Розслідування щодо двох посадовців ініціював міністр економіки і енергетики, а також віцеканцлер Роберт Габек.
Він запідозрив політиків у фальшуванні інформації про наповнення німецьких сховищ запасами газу, звітів про енергетичну безпеку держави, а також у саботуванні рішення уряду не вводити в експлуатацію Північний потік-2.
Довірені особи Габека вже звернулися до Федерального відомства з охорони конституції Німеччини (BfV) з проханням розглянути підозри.
Як відзначили у Die Zeit, в разі підтвердження інформації про роботу високопоставлених чиновників Німеччини на РФ в країні спалахне політичний скандал. Якщо ж підозри виявляться помилковими, то це сильно вплине на репутацію Габека.