“Гарматне м’ясо” і примусова депортація: чим загрожує паспортизація РФ на Півдні України

Серпень, 31 в 14:43

Російські війська в Україні ігнорують усі можливі норми міжнародного права, примушуючи українців до паспортизації на тимчасово окупованих територіях. Найбільше росіяни роздають паспорти країни-агресора у південних областях, зокрема, Херсонській і Запорізькій.

Навіщо ворог роздає паспорти

Кремль хоче посилити позиції на ймовірних переговорах, щоб виправдати агресію проти Україною необхідністю “захистити громадян Росії”;

армія РФ збирає персональну інформацію українців, формуючи базу для проведення фейкових референдумів за сценарієм Криму або Донбасу;

російська армія поповнює резерви завдяки прихованій мобілізації серед жителів тимчасово окупованих територій.

Примусовою паспортизацією громадян України Росія порушує положення про закони та звичаї війни, яке є додатком до Четвертої Гаазької конвенції 1907 року.

Згідно з документом, забороняється примушувати жителів тимчасово захопленої території присягати вірність окупанту.

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Чим це загрожує

паспортизація спрямована проти суверенітету України, щоб підготуватися до псевдоприєднання окупованих територій до частини Росії;

паспорт громадянина РФ є підставою для мобілізації до лав російської армії та використання як “гарматного м’яса” у війні проти України;

“громадян Росії” Кремль може під виглядом евакуації примусово переселити до Сибіру, Зауралля або інших регіонів РФ.

За актуальними даними, видані паспорти не роблять жителів окупованих територій України повноправними громадянами Росії, оскільки навіть зовнішній вигляд відповідних документів відрізняється від офіційно затверджених РФ.

Паспорти, видані у Херсонській області, не будуть визнавати в інших країнах, як і російські паспорти жителів Криму.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій