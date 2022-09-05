Невіддільна частина ЄС: у Німеччині відбудеться конференція з відновлення України

Вересень, 04 в 21:45

У Німеччині восени відбудеться конференція, спрямована на відновлення України. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з Федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом.

– Нещодавня заява Федерального канцлера Олафа Шольца про те, що Україна має стати членом ЄС — важливий політичний маніфест у рамках політики цайтенвенде або зміни епох, – зазначив Шмигаль.

На думку прем’єр-міністра, Україна стала невіддільною частиною Європи та європейських інституцій, а не між Європейським Союзом та Росією.

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