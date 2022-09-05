Невіддільна частина ЄС: у Німеччині відбудеться конференція з відновлення України
У Німеччині восени відбудеться конференція, спрямована на відновлення України. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з Федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом.
– Нещодавня заява Федерального канцлера Олафа Шольца про те, що Україна має стати членом ЄС — важливий політичний маніфест у рамках політики цайтенвенде або зміни епох, – зазначив Шмигаль.
На думку прем’єр-міністра, Україна стала невіддільною частиною Європи та європейських інституцій, а не між Європейським Союзом та Росією.
– Уже цієї осені ми домовилися провести в Німеччині конференцію з відновлення високого рівня. Федеральний канцлер відзначив готовність сприяти детальній підготовці плану відновлення вже зараз, щоб швидко його запустити після нашої перемоги. Разом ми збудуємо нову розвинену європейську Україну як частину нової сильної Європи, – наголосив Шмигаль.