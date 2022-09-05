Вересень, 05 в 17:26

Європейський Союз продовжить підтримувати Україну попри будь-які погрози та шантаж з боку Російської Федерації.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції після засідання Ради асоціації Україна – ЄС у Брюсселі.

– Головний меседж сьогоднішньої зустрічі всьому світу – в тому, що ЄС продовжить підтримувати Україну попри будь-які погрози і шантаж Росії. Я казав це багато разів: вам не потрібні аплодисменти, вам не потрібні хороші слова, вам потрібна конкретна підтримка і зброя. І ми надаємо її, – сказав Боррель.

Він наголосив на тому, що війна має скінчитися виведенням російських військових з усієї території України.

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– Ми надаватимемо політичну, фінансову, гуманітарну і військову підтримку стільки, скільки потрібно. Наша ціль – допомогти Україні виграти війну. Ми хочемо, щоб ця війна скінчилася, але не будь-яким чином, а відповідно до норм територіальної цілісності України, – сказав Боррель.

Раніше стало відомо, що Україна підписала угоду з ЄС про бюджетну підтримку на €500 млн. Також було підписано чотири секторальні угоди.

Джерело: Європейська правда