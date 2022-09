Більше не прем’єр: королева прийняла відставку Джонсона, а в його акаунті новий статус

Королева Сполученого Королівства Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона з посади прем’єр-міністра Британії.

Кореспондент Кріс Шип із ITV повідомив, що Букінгемський палац підтвердив відставку Джонсона.

Зустріч Джонсона з королевою відбулася у приватній резиденції англійських королів в Шотландії, в замку Балморал.

Видання Daily Mail зазначило, що Борис Джонсон та його дружина Керрі Джонсон були на аудієнції у королеви майже 40 хвилин.

Boris Johnson has left Balmoral after being formally dismissed from his role by the Queen – he is no longer the UK Prime Minister.@LBC | @LBCNews pic.twitter.com/Pt6UnbfswT

— Alan Zycinski (@AlanJZycinski) September 6, 2022