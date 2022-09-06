Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Більше не прем’єр: королева прийняла відставку Джонсона, а в його акаунті новий статус

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Борис Джонсон
Фото: Getty Images

Королева Сполученого Королівства Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона з посади прем’єр-міністра Британії.

Кореспондент Кріс Шип із ITV повідомив, що Букінгемський палац підтвердив відставку Джонсона.

Зустріч Джонсона з королевою відбулася у приватній резиденції англійських королів в Шотландії, в замку Балморал.

Зараз дивляться

Видання Daily Mail зазначило, що Борис Джонсон та його дружина Керрі Джонсон були на аудієнції у королеви майже 40 хвилин.

Після чого залишили Балморал за кілька хвилин до полудня за місцевим часом.

— Сьогодні вранці високоповажний член парламенту Борис Джонсон отримав аудієнцію у королеви і подав у відставку з посади прем’єр-міністра та першого лорда казначейства, яку Її Величність люб’язно прийняла, – йдеться у повідомленні Букінгемського палацу.

Невдовзі після аудієнції з королевою у профілі Бориса Джонсона в Twitter з’явився його новий статус, описуючи його як “колишнього прем’єр-міністра Сполученого Королівства”.

Скріншот: Twitter Бориса Джонсона

Читайте
Путін помиляється, якщо думає, що може нас залякати: Джонсон виголосив прощальну промову

Після того як Джонсон залишив Балморал, до замку для зустрічі з королевою прибула Ліз Трасс, яка займе крісло прем’єр-міністра Британії.

5 вересня стало відомо, що крісло прем’єр-міністра Великої Британії займе Ліз Трасс. Вона стане третьою жінкою – прем’єр-міністром в історії Британії після Маргарет Тетчер та Терези Мей.

Читайте
Хто така Ліз Трасс – нова прем'єрка Британії, та як вона ставиться до України і РФ

Джерела: Daily Mail, The Guardian
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка