Більше не прем’єр: королева прийняла відставку Джонсона, а в його акаунті новий статус
Королева Сполученого Королівства Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона з посади прем’єр-міністра Британії.
Кореспондент Кріс Шип із ITV повідомив, що Букінгемський палац підтвердив відставку Джонсона.
Зустріч Джонсона з королевою відбулася у приватній резиденції англійських королів в Шотландії, в замку Балморал.
Видання Daily Mail зазначило, що Борис Джонсон та його дружина Керрі Джонсон були на аудієнції у королеви майже 40 хвилин.
Boris Johnson has left Balmoral after being formally dismissed from his role by the Queen – he is no longer the UK Prime Minister.@LBC | @LBCNews pic.twitter.com/Pt6UnbfswT
— Alan Zycinski (@AlanJZycinski) September 6, 2022
Після чого залишили Балморал за кілька хвилин до полудня за місцевим часом.
— Сьогодні вранці високоповажний член парламенту Борис Джонсон отримав аудієнцію у королеви і подав у відставку з посади прем’єр-міністра та першого лорда казначейства, яку Її Величність люб’язно прийняла, – йдеться у повідомленні Букінгемського палацу.
Невдовзі після аудієнції з королевою у профілі Бориса Джонсона в Twitter з’явився його новий статус, описуючи його як “колишнього прем’єр-міністра Сполученого Королівства”.
Після того як Джонсон залишив Балморал, до замку для зустрічі з королевою прибула Ліз Трасс, яка займе крісло прем’єр-міністра Британії.
Soon-to-be Prime Minister Liz Truss and her husband arrive at Balmoral Castle to meet the Queenhttps://t.co/PH6wW9fr6P pic.twitter.com/MVWKr5I2QA
— BBC Politics (@BBCPolitics) September 6, 2022
5 вересня стало відомо, що крісло прем’єр-міністра Великої Британії займе Ліз Трасс. Вона стане третьою жінкою – прем’єр-міністром в історії Британії після Маргарет Тетчер та Терези Мей.