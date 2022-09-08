Вересень, 08 в 18:55

На тлі новин про погіршення стану здоров’я королеви Великої Британії Єлизавети II, вся світова спільнота перебуває у напрузі.

Єлизавета зійшла на трон понад 70 років тому, тож звістка про її смерть означатиме для Віндзорів колосальні зміни.

Проте у королівської родини вже давно розроблений чіткий план дій на випадок, якщо здоров’я 96-річного монарха не витримає.

Зараз дивляться

День смерті (D-Day)

Згідно з операцією Лондонський міст, першою людиною, якій лікарі повідомлять про смерть королеви, стане її особистий секретар Едвард Янг.

Він зателефонує прем’єр-міністру, а далі інформація пошириться серед глав 15 держав, де править монарх. Тільки після цього перед Букінгемським палацом виставлять жалобну табличку, яка повідомлятиме трагічну звістку.

Потім королівська сім’я офіційно оприлюднить сумну новину через ЗМІ. Церемонія відспівування відбудеться через 10 днів після смерті монарха у Вестмінстерському абатстві, перш ніж її поховають у родинному склепі поруч з її чоловіком Філіпом у Віндзорському замку.

Сайт королівської сім’ї буде замінений повністю чорною сторінкою з короткою заявою, що підтверджує смерть Її Величності. На всіх сайтах GOV.UK додадуть чорний банер, а фотографії в профілі зміняться на герб відомства.

На 12 жалобних днів світське життя у Британії зупиниться. Закриються фондові біржі, банки, а телеканали, зокрема BBC, змінять свій брендинг із червоного на чорний, з ефірів будуть зняті всі розважальні програми.

Буде оголошена хвилина мовчання по всій країні. Потім прем’єр-міністр проведе аудієнцію з новим королем, а о 18:00 король Чарльз виступить по телебаченню перед нацією.

У соборі Святого Павла в центрі Лондона пройде поминальна служба, на якій будуть присутні прем’єр-міністр і невелика кількість високопоставлених міністрів.

День перший після смерті королеви (D-Day+1)

Наступного дня після смерті Єлизавети о 10:00 Рада з приєднання, в яку входять високопоставлені державні діячі, збереться в палаці Сент-Джеймс, щоб проголосити короля Чарльза новим монархом.

Потім відкликання буде прочитане в палаці Сент-Джеймс і на Королівській біржі в лондонському Сіті, підтвердивши тим самим, що Чарльз став королем.

День другий (D-Day+2)

Якщо королева Єлизавета II помре в Балморалі в Шотландії, де вона зараз перебуває, її тіло доставлять у Лондон королівським поїздом, якщо це можливо.

В іншому випадку буде запущена операція Overstudy, тобто труну перевезуть літаком. Прем’єр-міністр і міністри візьмуть участь у прийомі з нагоди зустрічі труни.

День третій (D-Day+2)

Вранці король Чарльз прийме співчуття у Вестмінстер-холі. У другій половині дня він вирушить в турне по Сполученому Королівству, яке почнеться з відвідування шотландського парламенту і служби в соборі Святого Джайлза в Единбурзі.

День четвертий (D-Day+3)

На четвертий день король Чарльз прибуде в Північну Ірландію, де прийме співчуття в замку Гіллсборо і відвідає службу в соборі Святої Анни в Белфасті.

Цього ж дня відбудеться репетиція операції Лев – ходи труни з Букінгемського палацу до Вестмінстерського палацу.

День п’ятий (D-Day+4)

Хода від Букінгемського палацу до Вестмінстерського палацу пройде церемоніальним маршрутом через Лондон. Після доставлення труни у Вестмінстер-холі відбудеться служба.

День шостий (D-Day+5)

Протягом трьох днів королева перебуватиме у Вестмінстерському палаці. Її труну поставлять на узвишші в центрі Вестмінстерського залу, який буде відкритий для публіки 23 години на добу. VIP-персонам нададуть квитки для більш приватного прощання.

На шостий день після смерті монарха відбудеться репетиція державної похоронної процесії.

День сьомий-дев’ятий (D-Day+6 – D-Day+9)

Новий король Великої Британії відправиться в Уельс, де прийме співчуття у місцевому парламенті, а потім відвідає службу в соборі Ліандафф у Кардіффі.

Водночас всі урядові відомства готуватимуться до похорону Єлизавети. МЗС буде доручено організувати прибуття глав держав і високопоставлених осіб з-за кордону.

МВС відповідатиме за заходи безпеки, а державний секретаріат національної безпеки та розвідувальні служби перебуватимуть у стані підвищеної готовності в разі посилення терористичної загрози.

День державного похорону королеви буде оголошено Днем національної жалоби.

День десятий (D-Day+9)

Державні похорони королеви пройдуть у Вестмінстерському абатстві. Опівдні по всій країні буде двохвилинне мовчання.

У каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку відбудеться урочиста служба, а Єлизавету II поховають у меморіальній каплиці короля Георга VI в замку.