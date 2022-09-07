Вересень, 07 в 20:39

У п’ятницю, 9 вересня, Європейська комісія запропонує встановити граничну ціну на російський газ та низку інших заходів для зменшення наслідків спровокованої РФ енергетичної кризи.

Про це поінформувала сьогодні на брифінгу очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ситуацію на енергетичному ринку вона назвала екстраординарною, оскільки Росія активно маніпулює ринком газу.

За словами фон дер Ляєн, ці маніпуляції безпосередньо впливають і на ринок електроенергії. Крім того, на території Євросоюзу скорочуються обсяги атомної енергетики та гідроенергетики. На фоні цього в ЄС спостерігаються “астрономічні ціни” на електроенергію для домогосподарств і компаній.

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Для подолання кризи очільниця Єврокомісії озвучила перелік з п’яти негайних кроків. Одним із них є встановлення граничної ціни на російський газ.

– Ми прагнемо знизити вартість газу. Тож ми запропонуємо граничну ціну на російський газ. Мета тут дуже зрозуміла. Всі ми знаємо, що наші санкції глибоко врізаються в російську економіку, чинячи сильний негативний вплив. Але Путін частково компенсує це за рахунок доходів від викопного палива. Отже, мета така: ми маємо скоротити доходи Росії, які Путін використовує для фінансування своєї жорстокої війни проти України, – наголосила фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що Євросоюз уже зменшив імпорт російського газу з 40% станом на кінець лютого до 9%.

Russia is manipulating our energy markets and we are confronted with astronomic prices. So we will table measures to protect vulnerable consumers and businesses. We have the economic strength, the political will and unity to keep the upper hand.

https://t.co/ntpzZknBjW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2022

Серед інших кроків президентка Єврокомісії назвала:

розумне заощадження електроенергії (йдеться про стратегію скорочення споживання електрики в моменти пікового попиту);

обмеження доходів компаній, які виробляють електроенергію з низькими витратами, проте отримують надприбутки внаслідок зростання цін на електрику;

запровадження обмежень на прибуток для нафтових та газових компаній, які також отримують надприбутки через зростання цін;

підтримку енергетичних компаній, які не справляються з нестабільністю ринків.

Усі ці кроки будуть розглянуті на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у п’ятницю, 9 вересня.

Як можуть обмежити ціну на російський газ?

Як інформує західне видання Politico з посиланням на отримані документи, Єврокомісія запропонує обмежити ціну на російський газ на рівні €50 за мегават-годину. Це менше однієї п’ятої від поточної спотової ціни на газовому ринку.

Пропозиції також передбачають командно-контрольний розподіл газу серед країн ЄС у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Документ Єврокомісії містить попередження, що заходи, спрямовані проти газових доходів РФ, є ризикованими. Зазначається, що це своєрідна авантюра, і Євросоюз має бути готовий негайно відмовитися від російського газу, якщо Москва помститься, припинивши всі поставки.

Politico пише, що Франція виступила на підтримку встановлення загальноєвропейського обмеження ціни на газ із Росії.

– Якщо Єврокомісія ухвалить рішення запровадити граничну ціну на природний газ, який постачається трубопроводами з Росії, Франція підтримала б такий крок, – запевнив французький лідер Еммануель Макрон.

Держсекретар у справах Європи при французькому уряді Лоранс Бун зазначила, що такий крок необхідний як відповідь на російську агресію. За її словами, будь-які нові заходи будуть тимчасовими: від шести місяців до року.

Міністр екологічних перетворень Іспанії Тереза Рібера висловила думку, що країнам ЄС буде складно визначити технічні нюанси нових кроків щодо газу.

А Німеччина поки що займає більш обережну позицію. У Берліні повідомили, що хочуть створити державну експертну комісію, щоб визначити підхід до обмеження цін на російський газ.

Як відомо, російська компанія Газпром 31 серпня повністю призупинила постачання газу з РФ до Німеччини трубопроводом Північний потік-1 – начебто з технічних причин.

Згодом у Кремлі вдалися до відвертого шантажу Заходу. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що проблеми з постачанням газу через Північний потік зберігатимуться доти, доки не будуть скасовані західні санкції.