У п’ятницю, 9 вересня, Європейська комісія запропонує встановити граничну ціну на російський газ та низку інших заходів для зменшення наслідків спровокованої РФ енергетичної кризи.

Про це поінформувала сьогодні на брифінгу очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ситуацію на енергетичному ринку вона назвала екстраординарною, оскільки Росія активно маніпулює ринком газу.

За словами фон дер Ляєн, ці маніпуляції безпосередньо впливають і на ринок електроенергії. Крім того, на території Євросоюзу скорочуються обсяги атомної енергетики та гідроенергетики. На фоні цього в ЄС спостерігаються “астрономічні ціни” на електроенергію для домогосподарств і компаній.

Для подолання кризи очільниця Єврокомісії озвучила перелік з п’яти негайних кроків. Одним із них є встановлення граничної ціни на російський газ.

Вона уточнила, що Євросоюз уже зменшив імпорт російського газу з 40% станом на кінець лютого до 9%.

Russia is manipulating our energy markets and we are confronted with astronomic prices.

So we will table measures to protect vulnerable consumers and businesses.

We have the economic strength, the political will and unity to keep the upper hand.

https://t.co/ntpzZknBjW

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2022