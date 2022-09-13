Вірменія та Азербайджан розпочали активні воєнні дії: що відомо

Вересень, 13 в 0:25

Азербайджан і Вірменія заявили про провокації та обстріли, місцеві мешканці вздовж кордону повідомляють про гучні удари з артилерії.

– Обстрілюються міста Горіс, Капан, Варденіс, Джермук. Застосовуються безпілотники, – повідомляють ЗМІ, розповсюджуючи відповідні відеокадри.

Обидві сторони звинуватили один одного у початку ескалації. Азербайджан стверджує, що Вірменія розпочала широкомасштабні провокації, тому азербайджанські військовослужбовці ведуть інтенсивний вогонь по позиціям Вірменії.

Зараз дивляться

Беспілотник Азербайджану типу Байрактар завдав ударів по військовій частині Капан на території Вірменії, повідомили ЗМІ. З обох сторін вже почала працювати артилерія.

Заява Міноборони Вірменії

– 13 вересня підрозділи ЗС Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних знарядь у напрямку Горіс, Сотк та Джермук. Противник також використовує БПЛА, – йдеться у повідомленні Міноборони Вірменії.

Повідомляється, що удари завдають саме по території Вірменії, а не по Нагірному Карабаху. Міністерство оборони Вірменії розпочало засідання.

Заява Міноборони Азербайджану

– ДРГ ЗС Вірменії замінували ділянки між позиціями підрозділів азербайджанської армії та дорогами постачання на різних напрямках, використовуючи гори та наявні долинні проломи. Внаслідок вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам стався бій, – йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану.

Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі прикордонних міст. В Азербайджані заявили про диверсію з боку Вірменії.

Що може відбуватися далі

Після звинувачення Вірменії у бік Азербайджану в нападі на її територію, офіційний Єреван може звернутися за допомогою до союзників з Організації договору про колективну безпеку.

Згідно з угодою ОДКБ, напад на Вірменію фактично означає напад на Білорусь, Казахстан, Киргизію, Росію та Таджикистан.