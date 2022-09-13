Дев’ять країн ЄС відмовилися приймати російських туристів

Вересень, 13 в 13:19

Російські туристи більше не зможуть потрапити на територію Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Чехії, Словаччини, Данії, Бельгії та Нідерландів.

Ці країни Євросоюзу не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– “Совок”, запах нафталіну, росіяни так давно цього хотіли, – написав він у Telegram.

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12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про повне зупинення дії Угоди про спрощення візового режиму між Євросоюзом та Росією.

З понеділка на громадян РФ поширюються загальні візові правила.