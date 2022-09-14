Росія просила про переговори на тлі контрнаступу ЗСУ, але Україна має умови – Стефанішина

Вересень, 13 в 22:14

Росія просила про переговори через контрнаступ ЗСУ, проте Україна погодиться на них лише після повного звільнення тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. За її словами, російські посадовці здійснювали публічні та непублічні спроби налагодити контакт з представниками влади України.

Проте Україна тепер має сильніші позиції, тому говоритиме з Росією лише у разі досягнення військових цілей. Стефанішина переконана, що переговори мають ґрунтуватися не на російських ультиматумах, а закінченні війни та уникненні наступного ймовірного нападу.

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– Зрозуміло, що Україна ніколи не відсторонювалася від переговорів, але беручи до уваги тяжкість злочинів Росії, які стають серйознішими щомісяця… Важіль для переговорів (у Кремля, – Ред.) вже не той, який був у лютому. Необхідно використати цей імпульс для великої деокупації нашої території. Потім ми будемо готові до переговорів, які не ґрунтуватимуться на російських ультиматумах.

Стефанішина зазначила, що росіяни хотіли відвернути увагу України від контрнаступу ЗСУ та припинити його. Проте вона запевнила, що це не той сценарій, в якому гратиме Україна.